Изъятие николаевской полицией "палёнки" оказалось показухой

В Николаеве во вторник, 11 апреля, сотрудники полиции заявили об изъятии контрафактного алкоголя в подпольном водочном мини-цехе, но так и оставили его на месте выявления, прервав следственно-оперативные действия после телефонного звонка.

Об этом сайту "ПН" сообщили источники в правоохранительных органах. Сотрудники отдела контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Николаевской области в ходе мероприятий обнаружили контрафактный алкоголь в помещении на рынке возле старого железнодорожного вокзала еще утром, около 08:00. Они же вызвали на место следственно-оперативную группу для документирования выявленного алкоголя без документов.

Во время составления соответствующих документов следователю полиции кто-то позвонил, после чего следственно-оперативная группа прекратила документирование и покинула место происшествия. По имеющейся информации, на этой точке уже около трех лет продают контрафактный алкоголь и разведенный водой спирт.

Через время к МАФу даже приезжало руководство ГУ ГФС Николаевщины: новоназначенный и.о. начальника управления Роман Криль и его заместитель Дмитрий Сосинович, а также начальник Заводского отделения полиции Олег Гудыма, который пообщался со своими подчиненными, и поинтересовался, почему не изъят алкоголь. После чего уехал.

Спустя некоторое время, помещение с алкоголем покинула продавщица и неизвестный мужчина, который закрыл дверь на замок. Часть полицейских осталась дежурить у места происшествия, еще к ним присоединился экипаж патрульной полиции.

Стоит отметить, что, согласно опубликованной отделом коммуникации ГУНП в Николаевской области, изъятое направят на исследование. Однако, как сообщили в Николаевском НИЭКЦ, никаких спиртовых смесей на экспертизу во вторник, 11 апреля, не доставляли.

Примечательно, что помимо отдела коммуникации об успешной операции и изъятии алкоголя отрапортовала и пресс-служба Главного управления ГФС в Николаевской области. «В рамках операции «Акциз 2017» на привокзальной площади грузового железнодорожного вокзала Николаева в одном из павильонов торговли выявили свыше 400 литров алкоголя сомнительного происхождения. Эта продукция продавалась без акцизных марок, то есть была фальсификатом. Весь «самопальный» алкоголь был изъят и будет уничтожен», – говорится в сообщении пресс-службы налоговой.