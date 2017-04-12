08.04.17 09:381310
В Донецке прогремел мощный взрыв – СМИ
|12.04.17 12:57
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Звук был похож и на взрыв боекомплекта, и на залп тяжелой артиллерии, говорят местные жители.
Звук был похож и на взрыв боекомплекта, и на залп тяжелой артиллерии, говорят местные жители.
Сегодня утром в Донецке прозвучал мощный взрыв. Его было слышно в разных районах города, передает Сегодня со ссылкой на местных жителей.
"В начале восьмого шарахнуло так, что сигнализации на автомобилях сработали. Мы у себя дома в Куйбышевском районе подскочили с кроватей, думали, прилет в дом", – рассказал дончанка Лилия.
По ее словам, звук был похож и на взрыв боекомплекта, и на залп какой-то тяжелой артиллерии.
"Выходил из дома в Калининском районе, услышал глухой звук со стороны севера, как будто выстрелили из танка или пушки. Надеюсь, до Авдеевки или Песок не долетело, потому что оттуда боевики кроют именно эти пункты", – отметил дончанин Юрий.
Жители Донецка также утверждают, что, несмотря на объявленное перемирие, в городе практически ежедневно слышны звуки работы артиллерии.
"Хоть один раз в день, да что-то выстрелит. Мы уже привыкли, что полной тишины не бывает. На Путловке вообще "гупает" постоянно. Так что никакое это не перемирие, а очередное непонятно что", – констатировал житель Донецка Александр.