В Донецке прогремел мощный взрыв – СМИ

Звук был похож и на взрыв боекомплекта, и на залп тяжелой артиллерии, говорят местные жители.

Сегодня утром в Донецке прозвучал мощный взрыв. Его было слышно в разных районах города, передает Сегодня со ссылкой на местных жителей.

"В начале восьмого шарахнуло так, что сигнализации на автомобилях сработали. Мы у себя дома в Куйбышевском районе подскочили с кроватей, думали, прилет в дом", – рассказал дончанка Лилия.

По ее словам, звук был похож и на взрыв боекомплекта, и на залп какой-то тяжелой артиллерии.

"Выходил из дома в Калининском районе, услышал глухой звук со стороны севера, как будто выстрелили из танка или пушки. Надеюсь, до Авдеевки или Песок не долетело, потому что оттуда боевики кроют именно эти пункты", – отметил дончанин Юрий.

Жители Донецка также утверждают, что, несмотря на объявленное перемирие, в городе практически ежедневно слышны звуки работы артиллерии.

"Хоть один раз в день, да что-то выстрелит. Мы уже привыкли, что полной тишины не бывает. На Путловке вообще "гупает" постоянно. Так что никакое это не перемирие, а очередное непонятно что", – констатировал житель Донецка Александр.