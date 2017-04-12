08.04.17 09:381310
В ЮАР огромное судно едва не опрокинулось из-за сильного ветра (видео)
|12.04.17 13:11
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Избежать беды удалось лишь благодаря мастерству капитана.
Избежать беды удалось лишь благодаря мастерству капитана.
Люди, оказавшиеся во время сильного шторма на побережье Южной Африки (точное место не сообщается), сняли видео о том, как огромное судно едва не опрокинулось: ветер наклонял его из стороны в сторону на 20°.
Грузовое судно, приспособленное для перевозки автомобилей, было сравнительно легким, поскольку в порт шло пустым. Очевидцы были уверены, что катастрофа неминуема.
К счастью, этого не произошло. Позже стало известно о том, что судно добралось до гавани, не получив повреждений.