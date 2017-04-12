За сутки на Николаевщине спасатели 6 раз тушили пожары сеновалов

11 апреля на территории Николаевской области произошло 6 пожаров в сеновалах на территории частных домовладений. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщают "Новости-N", огневые случаи случались в Доманевском, Кривоозерском, Вознесенском, Еланецком, и Веселиновском районах, их вызвали - неосторожное обращение и детская шалость с огнем.

Особого внимания заслуживает случай в Доманевском районе. В 11:31 на пункт связи 14 Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре сеновала по ул. Космонавтов, с. Царедаровка. На место происшествия прибыл дежурный караул подразделения. В 11:54 пожар локализован, а в 12:20 - ликвидирован на площади 20 кв.м. Благодаря принятым мерам не допущено опрокидывание огня на рядом расположенный жилой дом. Привлекалось 1 единица техники и 5 человек личного состава. Вызвали пожар шалости со спичками пятилетнего сына хозяев.