08.04.17 09:381310
В Одессе пикетируют отделение Сбербанка
|12.04.17 18:27
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В Национальном корпусе заявили о бессрочном пикете.
В Национальном корпусе заявили о бессрочном пикете.
В Одессе активисты Национального корпуса (Азов) начали пикетировать одно из местных отделений Сбербанка на Ришельевской улице, 28 в центре города. Об этом сообщает пресс-служба партии в среду, 12 апреля
Окна в банке заклеили стикерами, а у его входа поставили агитационную палатку.
"С сегодняшнего дня начинается бессрочный пикет у одного из отделений Сбербанка, цель которого – выдворить российский капитал из Украины" – говорится в сообщении партии.