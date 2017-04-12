В Одессе пикетируют отделение Сбербанка

В Национальном корпусе заявили о бессрочном пикете.

В Одессе активисты Национального корпуса (Азов) начали пикетировать одно из местных отделений Сбербанка на Ришельевской улице, 28 в центре города. Об этом сообщает пресс-служба партии в среду, 12 апреля

Окна в банке заклеили стикерами, а у его входа поставили агитационную палатку.

"С сегодняшнего дня начинается бессрочный пикет у одного из отделений Сбербанка, цель которого – выдворить российский капитал из Украины" – говорится в сообщении партии.