08.04.17 09:381310
Главгерой фильма "Обитаемый остров" выбросился из окна
|13.04.17 07:11
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Василий Степанов выжил, но получил множество переломов. Очевидцы говорят, что актер шагнул из окна намеренно.
Василий Степанов выжил, но получил множество переломов. Очевидцы говорят, что актер шагнул из окна намеренно.
Российский актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в экранизации романа братьев Стругацких
"Обитаемый остров", выпрыгнул из окна своей квартиры на пятом этаже, передает Лайф. Актер остался жив, врачи диагностировали у него перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.
Очевидцы утверждают, что актер шагнул из окна намеренно. Сейчас в подробностях инцидента разбираются следователи.
Отмечается, что Степанов в день своего 30-летия жаловался, что его "не берут на работу никуда, даже в полицию". Он также надеялся, что дня него однажды освободится какое-нибудь место в театре.