Главгерой фильма "Обитаемый остров" выбросился из окна

Василий Степанов выжил, но получил множество переломов. Очевидцы говорят, что актер шагнул из окна намеренно.

Российский актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в экранизации романа братьев Стругацких

"Обитаемый остров", выпрыгнул из окна своей квартиры на пятом этаже, передает Лайф. Актер остался жив, врачи диагностировали у него перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Очевидцы утверждают, что актер шагнул из окна намеренно. Сейчас в подробностях инцидента разбираются следователи.

Отмечается, что Степанов в день своего 30-летия жаловался, что его "не берут на работу никуда, даже в полицию". Он также надеялся, что дня него однажды освободится какое-нибудь место в театре.