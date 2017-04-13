Пожар в Балаклее. Потеряны боеприпасы на миллиарды

13.04.17 09:30Сколько просмотров этой статьи175Сколько комментариев этой статьи0

Для перевозки оставшихся боеприпасов выделено 100 миллионов гривен, утверждает глава комитета ВР по нацбезопасности.

В результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире 5 канала.

"Однако, в чем трагедия Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на миллиард долларов боеприпасов", – заявил он.

Он пояснил, что Украина получила в наследство от Советского Союза миллионы тонн боеприпасов. Причем некоторые из них до сих пор нужны государству. По словам Пашинского, правительство выделило 100 миллионов гривен на транспортные расходы по рассредоточению тех боеприпасов, "которые еще остались".

"Те (боеприпасы, – ред.), что нам нужны, нужно хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения", – уточнил он.

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