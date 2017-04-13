В Южноукраинске за вымогательство задержан начальник уголовного розыска

В среду, 12 апреля, в Южноукраинске был задержан офицер полиции в звании майора за вымогательство денег у местного жителя.

Об этом «Новостям-N» сообщили в Южноукраинском горотделе полиции.

Начальник уголовного розыска Южноукраинского горотдела Нацполиции вымогал деньги в размере 20 тыс. грн. у ранее судимого жителя г. Южноукраинск. Как выяснилось, деньги полицейский вымогал за то, чтобы "не создавать проблем" ранее судимому гражданину.

36-летний офицер был задержан с поличным сотрудниками отдела внутренней безопасности ГУ Нацполиции в Николаевской области.

В настоящее время задержанный находится в ИВС. Решается вопрос о применении меры пресечения.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, 12 апреля сотрудниками Николаевского управления ДВБ НП Украины и прокуратуры Николаевской области, при поддержке руководства областной полиции, задержан руководитель одной из служб Южноукраинского отделения полиции.

Начальником Главного управления назначено проведение служебной проверки по факту совершения неправомерных действий сотрудником, выясняются обстоятельства нарушений требований действующего законодательства.

36-летний майор полиции, который, угрожая нарушить права гражданина, требовал и получал от него денежные средства и ценные вещи, отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам проведенной служебной проверки будет принято решение о нахождении сотрудника в составе Национальной полиции Украины.