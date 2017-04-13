На Волынщине военного побили до смерти

Утверждается, что контрактника избили во внеслужебное время.

Как сообщает"Корреспондент.net", в воинской части Владимир-Волынского гарнизона от полученных травм скончался военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Запад в Facebook.

"Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту, во внеслужебное время, в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению", - сказано в сообщении.

В результате между военнослужащими возник спор, который привел к драке. В результате которой один из военнослужащих получил травму, несовместимую с жизнью. Назначено служебное расследование.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в АТО погибли два украинских военнослужащих.