На Волынщине военного побили до смерти

13.04.17 12:03Сколько просмотров этой статьи163Сколько комментариев этой статьи0

Утверждается, что контрактника избили во внеслужебное время.

Как сообщает"Корреспондент.net", в воинской части Владимир-Волынского гарнизона от полученных травм скончался военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Запад в Facebook.

"Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту, во внеслужебное время, в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению", - сказано в сообщении.

В результате между военнослужащими возник спор, который привел к драке. В результате которой один из военнослужащих получил травму, несовместимую с жизнью. Назначено служебное расследование.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в АТО погибли два украинских военнослужащих.

Похожие новости

10.02.17 18:32На Черниговщине военный арматурой убил своего сослуживца

15.01.17 18:39В ночном ДТП в центре Николаева травмированы трое полицейских

11.01.17 19:17Под Николаевом военный грузовик с топливом не разминулся с фурой и вылетел в кювет

18.03.14 20:13Украинским военнослужащим разрешено применять оружие для защиты своей жизни – Минобороны

18.03.14 20:08В Симферополе убит украинский военный

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика