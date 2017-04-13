08.04.17 09:381310
На Луганщине взорвали железную дорогу
|13.04.17 12:17
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На путях нашли воронку диаметром четыре метра и глубиной три метра.
На путях нашли воронку диаметром четыре метра и глубиной три метра.
В Луганской области обнаружили воронку от взрыва на железнодорожных путях.Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.
"Поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станций Шипилово и Сентяновка на 48-м км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 м и глубиной 3 м. В результате взрыва поврежден железнодорожный путь", - говорится в сообщении.
В администрации заявляют о диверсии с целью разрушения гражданской инфраструктуры.