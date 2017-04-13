В Киеве автомобиль Савченко сбил женщину

13.04.17 12:28Сколько просмотров этой статьи172Сколько комментариев этой статьи0

В Киеве на Троещине автомобиль, в котором находилась внефракционный народный депутат Надежда Савченко, сбил пожилую женщину.

Как сообщат "Корресподент.net", об этом сообщают очевидцы в сообществе Троещина ВК. По их данным, авария произошла в Деснянском районе на улице Теодора Драйзера, 4.

"10 минут назад (9:00, 13 апреля) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)", – говорится в сообщении.

В комментариях к записи очевидцы ДТП рассказали, что пострадавшая получила вывих ноги. На месте работают патрульные и автомобиль скорой помощи.

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