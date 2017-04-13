Работники полиции гоняли пьяного по Николаевскому зоопарку

13.04.17 14:32Сколько просмотров этой статьи175Сколько комментариев этой статьи0

Работники управления полиции охраны гоняли пьяного по Николаевскому зоопарку

После вынужденного перерыва распахнул свои двери для горожан и гостей Николаева лучший зоопарк Украины.

Чтобы посещение было безопасным и принесло удовольствие, территория заведения хорошо охраняется. А когда чрезвычайная ситуация выходит из-под контроля внутренней охраны, на помощь приходят правоохранители.

Чтобы быть готовыми к внештатным ситуациям, управление полиции охраны в Николаевской области провело учения на территории зоопарка. Отрабатывали самый распространенный случай нарушений: пьяный перелез через ограду и пошел к вольерам. Охранник зоопарка нажал кнопку «срочного вызова полиции».

По окончании учений подвели итоги, а руководство зоопарка и полиции охраны обсудили проблемные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы, и пути их решения, сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

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