Работники полиции гоняли пьяного по Николаевскому зоопарку

Работники управления полиции охраны гоняли пьяного по Николаевскому зоопарку

После вынужденного перерыва распахнул свои двери для горожан и гостей Николаева лучший зоопарк Украины.

Чтобы посещение было безопасным и принесло удовольствие, территория заведения хорошо охраняется. А когда чрезвычайная ситуация выходит из-под контроля внутренней охраны, на помощь приходят правоохранители.

Чтобы быть готовыми к внештатным ситуациям, управление полиции охраны в Николаевской области провело учения на территории зоопарка. Отрабатывали самый распространенный случай нарушений: пьяный перелез через ограду и пошел к вольерам. Охранник зоопарка нажал кнопку «срочного вызова полиции».

По окончании учений подвели итоги, а руководство зоопарка и полиции охраны обсудили проблемные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы, и пути их решения, сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.