08.04.17 09:381310
Работники полиции гоняли пьяного по Николаевскому зоопарку
|13.04.17 14:32
|175
|0
Работники управления полиции охраны гоняли пьяного по Николаевскому зоопарку
Работники управления полиции охраны гоняли пьяного по Николаевскому зоопарку
После вынужденного перерыва распахнул свои двери для горожан и гостей Николаева лучший зоопарк Украины.
Чтобы посещение было безопасным и принесло удовольствие, территория заведения хорошо охраняется. А когда чрезвычайная ситуация выходит из-под контроля внутренней охраны, на помощь приходят правоохранители.
Чтобы быть готовыми к внештатным ситуациям, управление полиции охраны в Николаевской области провело учения на территории зоопарка. Отрабатывали самый распространенный случай нарушений: пьяный перелез через ограду и пошел к вольерам. Охранник зоопарка нажал кнопку «срочного вызова полиции».
По окончании учений подвели итоги, а руководство зоопарка и полиции охраны обсудили проблемные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы, и пути их решения, сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.