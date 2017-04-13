В Сирии разбомбили склад химоружия ИГИЛ, погибли сотни человек

В Сирии авиаудар международной коалиции уничтожил склад с химическим оружием террористической группировки "Исламское государство", в результате чего погибли сотни боевиков, в том числе и мирные жители, сообщает Генштаб Сирии.

Как говорится в сообщении, удар был нанесен в провинции Дейр-эз-Зор. Самолета разбомбили огромный склад террористов, из-за чего химикаты отравили множество людей.

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", – говориться в сообщении Генштаба Сирии.

Сирийские военные отмечают, что массовая гибель людей подтверждает наличие у боевиков большого количества химического оружия.

Напомним, на сирийскую провинцию Идлиб была совершена химическая атака, погибли более 100 человек, среди них очень много детей. Разведка США назвала виновных и призвала Россию повлиять на режим Асада.

Затем США ответили на химическую атаку ракетным ударом по войскам Асада в Сирии. podrobnosti.ua показывали фотографии и видео разгромленной авиабазы.

Также сообщалось, что Украина и Турция поддержали поступок Соединенных Штатов. В украинском Кабмине назвали события в Сирии огромной угрозой для мира. Накануне появилась информация, что корабли России направились в Сирию. Чиновники РФ пригрозили США "крайне серьезными последствиями" из-за ракетного удара.