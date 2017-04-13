На Киевщине подростки жестоко изнасиловали мальчика

На Киевщине, в посёлке городского типа Иванков произошло поражающее своей жестокостью изнасилование мальчика группой подростков. Пишет «Наш Киев».

Факт надругательства проверяют правоохранители, так есть информация, что 10-летний мальчик имеет умственную отсталость.

Заявление об изнасиловании мать ребёнка действительно составила. В нём сказано, что на каком-то пустыре группа старшеклассников жестоко издевалась над мальчиком. Информация о ЧП просочилась вчера вечером в соцсети.

Так, в местном паблике описывались шокирующие подробности изнасилования: ребёнку засовывали предметы в прямую кишку и помочились в рот. Принимать « на веру» всё написанное – слишком опрометчиво.

Например, очевидец написал, что ребёнок - при смерти в киевской больнице, а оказалось, что ребёнок находится дома и в стационарном лечении не нуждается. Экспертиза установит, имел ли место факт сексуального насилия. Саша Енина.