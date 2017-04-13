08.04.17 09:381310
На Киевщине подростки жестоко изнасиловали мальчика
|13.04.17 15:01
|190
|0
На Киевщине, в посёлке городского типа Иванков произошло поражающее своей жестокостью изнасилование мальчика группой подростков. Пишет «Наш Киев».
На Киевщине, в посёлке городского типа Иванков произошло поражающее своей жестокостью изнасилование мальчика группой подростков. Пишет «Наш Киев».
Факт надругательства проверяют правоохранители, так есть информация, что 10-летний мальчик имеет умственную отсталость.
Заявление об изнасиловании мать ребёнка действительно составила. В нём сказано, что на каком-то пустыре группа старшеклассников жестоко издевалась над мальчиком. Информация о ЧП просочилась вчера вечером в соцсети.
Так, в местном паблике описывались шокирующие подробности изнасилования: ребёнку засовывали предметы в прямую кишку и помочились в рот. Принимать « на веру» всё написанное – слишком опрометчиво.
Например, очевидец написал, что ребёнок - при смерти в киевской больнице, а оказалось, что ребёнок находится дома и в стационарном лечении не нуждается. Экспертиза установит, имел ли место факт сексуального насилия. Саша Енина.