У Николаевца изъяли синтетические наркотики, оружие и боеприпасы

Работники Управления противодействия наркопреступности и следователи Заводского отдела полиции провели обыски у 47-летнего жителя Николаева.

Правоохранителями была получена оперативная информация о наркосбытчике из Заводского района города Николаева.

С санкции суда и в рамках начатого уголовного производства в жилище этого гражданина провели обыск. Расфасованные пакетики с порошкообразным веществом белого и розового цвета мужчина хранил в холодильнике. По словам хозяина, порошкообразным веществом является амфетамин.

В жилых комнатах правоохранители обнаружили шприцы с веществом коричневого цвета, инструменты, на которых имелись следы с наслоением порошкообразного вещества белого цвета, электронные весы.

Не обошлось и без оружия. При обыске изъято гладкоствольное ружье «Сайга», 44 патрона калибра 410/76 мм, а также самодельная бита.

В ближайшее время суд должен назначить подозреваемому меру пресечения, сообщили в Заводском отделе полиции ГУНП Николаевской области.