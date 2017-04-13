Директора Запорожского облавтодора уволили за плохой ремонт дорог

Директора Запорожского облавтодора уволили из-за некачественного ремонта дорог. Об этом в своем Фейсбук пишет премьер-министр Владимир Гройсман, подчеркивая, что будет следить за дорожными работами.

"Вчера на заседании правительства я подчеркивал, что перед Укравтодор стоит важнейшая задача - обеспечение качества ремонтных работ на дорогах.

А с теми, кто не может или не хочет его обеспечить - должны прощаться! Хорошая новость - увольнение директора Запорожского облавтодора, для которого латание выбоин обычной плиткой и означает «качественный ямочный ремонт». О таких "руководителях" должна знать вся страна", - отметил глава Кабмина.