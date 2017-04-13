Сегодня на въезде в Украину образовались километровые пробки

Сегодня, 13 апреля, на въезде в Украину на КПП "Ужгород - В.Немецьке" со стороны Словакии собралась огромная очередь из легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает Мукачево.нет.

Люди не могут уехать уже около восьми часов.

Очередь растянулась на несколько километров. При таком количестве автомобилей людям приходится стоять по 4-8 часов чтобы пересечь границу в Украину.

Вероятно, такая очередь возникла из-за большого наплыва людей, которые возвращаются в Украину на праздники. Сейчас Мukachevo.net ждет официальный ответ об очередях от пограничников.