В Херсонской школе массовое отравление детей В одной из школ Херсона у детей обнаружили острый гастроэнтерит. В Херсоне произошло массовое отравление учеников школы №53, сообщает Politeka. Как стало известно четверо учащихся госпитализировали в местную больницу. По словам врачей у детей выявили острый гастроэнтерит. Сейчас в школе осуществляется проверка санитарно-гигиенических условий организации питания, проводятся лабораторные анализы. Отмечается, что подозрения об отравлении учеников водой не подтвердились. Директор «Херсонводоканала» Михаил Чемерис сказал, что вчера из-за ситуации в школе №53 сделали больше 100 лабораторных анализов и никаких отклонений от нормы не обнаружено. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама