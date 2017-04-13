08.04.17 09:381310
В Херсонской школе массовое отравление детей
|13.04.17 19:25
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В одной из школ Херсона у детей обнаружили острый гастроэнтерит.
В одной из школ Херсона у детей обнаружили острый гастроэнтерит.
В Херсоне произошло массовое отравление учеников школы №53, сообщает Politeka.
Как стало известно четверо учащихся госпитализировали в местную больницу. По словам врачей у детей выявили острый гастроэнтерит.
Сейчас в школе осуществляется проверка санитарно-гигиенических условий организации питания, проводятся лабораторные анализы.
Отмечается, что подозрения об отравлении учеников водой не подтвердились. Директор «Херсонводоканала» Михаил Чемерис сказал, что вчера из-за ситуации в школе №53 сделали больше 100 лабораторных анализов и никаких отклонений от нормы не обнаружено.