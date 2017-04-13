В Николаеве на пешеходном переходе водитель сбил подростка

В Николаеве 11 апреля около 15:00 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Водопроводной под колеса неустановленного автомобиля попал 14-летний подросток, который с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель транспортного средства, не оказав потерпевшему помощи, скрылся с места происшествия.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство и обращаются к гражданам, которые владеют информацией об обстоятельствах совершения данного дорожно-транспортного происшествия, обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефону (0512) 49-89-63 (Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области).

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.