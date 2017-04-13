В Виннице эвакуировали 500 школьников

Из школы поселка Вороновица Винницкого района эвакуировали 500 школьников и педагогов из-за распыленного из баллончика перцового газа. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Информация о том, что в Вороновичской школе №1 неизвестные распылили газ из баллончика, поступила на спецлинию "102" сегодня около 12.00. Из общеобразовательного учреждения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей", - говорится в сообщении.

Десять учеников, которые пожаловались на жжение в горле и головную боль, были доставлены в областную детскую больницу для осмотра.

Между вторым и третьим этажом полицейские обнаружили пустой баллончик от перцового газа. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней.