В Ровенской области мужчина забил мать топором и похоронил ее заживо

Несмотря на раны от топора и лопаты, а также получасовое пребывание под землей, пенсионерка выжила

В Ровенской области мужчина устроил расправу над пенсионеркой – в разгар семейной ссоры он дважды ударил мать топором по голове, а когда решил, что та умерла, взял лопату и закопал за домом. При этом пострадавшая выжила, врачи борются за ее жизнь.

Несмотря на раны от топора и лопаты, а также получасовое пребывание под землей, пенсионерка выжила. Сейчас она находится в реанимации с разбитым черепом. Ее состояние медики оценивают, как крайне тяжелое, и не дают прогнозов. При этом ее сыну за такой поступок грозит до 15 лет тюрьмы.