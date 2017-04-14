Прокурор Николаевской области сравнил нарконадписи с символами коммунизма: «Это не украшает город»

14.04.17 08:30Сколько просмотров этой статьи154Сколько комментариев этой статьи0

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас сравнил надписи на улицах, рекламирующие наркотики, с коммунистическими символами, заверив, что ни те, ни другие не украшают город.

Об этом прокурор заявил 13 апреля на брифинге, посвященном результатам работы за первый квартал текущего года, передает Свидок.инфо

Так, Дунас рассказал, что прокуратура поддерживает все инициативы общественности по уничтожению нарконадписей на заборах и зданиях Николаева, более того, самими сотрудниками прокуратуры было стерто более 100 надписей.

«Если есть такие инициативы — мы готовы поддерживать. Потому что это не украшает город, точно так же, как и не украшают город советские символы. Уже давно переименовали проспект Центральный, а Ленин еще висит на каждом доме. Так и эти надписи не украшают дом. Это забота общественного сознания».

Прокурор также отметил важность работы в этом направлении общественных формирований, на руках которых находится более 3 тыс. единиц автоматического оружия. Тарас Дунас также обратил внимание на тот факт, что ни один владелец магазина, на стенах или дверях которого появляются надписи с рекламой наркотиков, так и не предоставил в правоохранительные органы видеозапись с возможными подозреваемыми.

«Я им говорил — нам что, с обысками к вам приходить? Получается, что вы рекламируете на своих стенах «наркоту». Выходит, что вы распространяете? Будем значит так ставить вопрос. Одних усилий полиции не хватает — нужно, чтоб общественность помогала. Не могут быть все эти проблемы только на органах полиции и прокуратуры, давайте уже как-то расширять эти границы, менять сознание. Если мы сможем побороть это безразличие, я думаю, все у нас будет», - отметил прокурор.

Дунас с сожалением констатировал, что до Пасхи очистить город ни от надписей, ни от советской символики не получилось, в связи с чем на последнем заседании комитета Верховной Рады Николаев снова оказался первым по уровню распространения надписей наркотиков.

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