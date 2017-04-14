По делу Януковича арестовали акции Укртелекома

Экс-президента подозревают в незаконном распоряжении о финансировании за госденьги строительства линии спецсвязи.

Суд арестовал акции операторов связи Укртелеком и ТриМоб в связи с уголовным делом о расстрате госденег экс-президентом Виктором Януковичем при приватизации Укртелекома. Напомним, Януковича подозревают в том, что он давал незаконное распоряжение о финансировании за госсредства строительства линии спецсвязи.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Управление ГПУ по противодействию ОПГ ведет производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93 процентов акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн ", - написал он.

По его словам, "сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и ТриМоба".

Отметим, что Укртелеком является самым крупным оператором фиксированной связи в стране, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет.