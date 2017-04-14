Сутки в АТО: 65 обстрелов и двое раненых

14.04.17 09:07Сколько просмотров этой статьи149Сколько комментариев этой статьи0

Центром огневого противостояния продолжает оставаться мариупольское направление.

За минувшие сутки, 13 апреля, подразделения сепаратистов 65 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего были ранены двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным военных, центром огневого противостояния продолжает оставаться мариупольское направление. Так, в районе Водяного, по украинским позициям били из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Широкино накрывали огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия открывался огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы применялись в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем били по позициям ВСУ вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров обстреливались защитники под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия были обстреляны защитники Старогнатовки. Снайперы противника активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого. На донецком направлении, по украинским позициям вблизи Авдеевки открывался огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливали из минометов калибра 82-мм. По защитникам Опытного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП.

Из гранатометов различных систем обстреливались позиции ВСУ вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применялись в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывался огонь по шахте Бутовка.

На луганском направлении велся огонь из гранатометов по защитникам Новоалександровки и Екатериновки.

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