"За советскую символику - уголовная ответственность": в преддверии майских праздников полиция предупредила николаевцев (ВИДЕО) В преддверии майских праздников полиция попросила николаевцев придерживаться закона и не использовать советскую символику. Иначе – уголовная ответственность. Напомнили горожанам об этом представители правоохранительных органов Николаевской области на брифинге в четверг, 13 апреля, передает корреспондент 0512. 9 мая будем заниматься охраной общественного порядка. В том году были некоторые противостояния. Мы будем принимать все меры для недопущения столкновений. В контексте этого хочу обратиться к жителям нашего города, что существует закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Согласно закону, запрещена коммунистическая символика на территории страны. И хочу напомнить, что существует уголовная ответственность за нарушение закона. Это приводит к конфронтациям и столкновениям. У каждого свои политические взгляды, но есть Закон. И мы должны и обязаны его выполнять, - говорит правоохранитель. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама