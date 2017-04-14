"За советскую символику - уголовная ответственность": в преддверии майских праздников полиция предупредила николаевцев (ВИДЕО)

14.04.17 09:45Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

В преддверии майских праздников полиция попросила николаевцев придерживаться закона и не использовать советскую символику. Иначе – уголовная ответственность.

Напомнили горожанам об этом представители правоохранительных органов Николаевской области на брифинге в четверг, 13 апреля, передает корреспондент 0512.

9 мая будем заниматься охраной общественного порядка. В том году были некоторые противостояния. Мы будем принимать все меры для недопущения столкновений. В контексте этого хочу обратиться к жителям нашего города, что существует закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Согласно закону, запрещена коммунистическая символика на территории страны. И хочу напомнить, что существует уголовная ответственность за нарушение закона. Это приводит к конфронтациям и столкновениям. У каждого свои политические взгляды, но есть Закон. И мы должны и обязаны его выполнять, - говорит правоохранитель.

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