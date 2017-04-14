В центре Николаева стая бродячих собак напала на девчушку

Ситуация с бродячими собаками в Николаеве аховая – никто из жителей не чувствует себя в безопасности.

О новом случае нападения на своего ребенка сообщила жительница Николаева Татьяна Иванова в Facebook:

«Вот только что пришла домой дочка в слезах, руки трусятся — Адмиральская/Соборная стая из шести собак нападала на неё. Она ехала на скейте домой, в руках коробка с пиццей. Увидела, что стая на неё бежит, и спрыгнула со скейта. Две собаки прыгали и пытались коробку вырвать, дочка кричала на всю улицу и скейтом от собак защищалась. Остальные облаивали. На крик несколько мужчин отреагировали и спасибо помогли, отогнали собак. В свете того, что недавно на нас нападали на Намыве собаки, и сейчас вот напали на дочку — у неё сильный стресс. Сказала, что вообще на улицу больше не выйдет. Ну, вот как, как в этом городе можно жить, а?????»