08.04.17 09:381310
Взрыв во Львовской области: мужчина погиб мгновенно
|14.04.17 10:59
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На первом этаже частного жилого дома взорвался отопительный коте
На первом этаже частного жилого дома взорвался отопительный коте
Во Львовской области в результате взрыва отопительного котла погиб мужчина.
Инцидент произошел вчера вечером в частном доме, в с. Турады Жидачовского района. Об этом в соцсети сообщает Департамент по вопросам гражданской обороны Львовской облгосадминистрации.
"13 апреля в 20:45 ч. в частном двухэтажном жилом доме, на первом этаже, в помещении котельной произошел взрыв твердотопливного котла без последующего горения. В результате взрыва владелец дома 1956 года рождения погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Сейчас причины возникновения взрыва выясняются, проводится проверка.