Днем в пятницу, 14 апреля, на площади Победы в Николаеве седельный тягач «МАН» насмерть сбил пешехода.

«МАН» ехал по проспекту Мира, со стороны ул. Васляева, в направлении железнодорожного вокзала. На светофоре перед кольцом на площади Победы водитель остановился на красный сигнал. Когда загорелся зеленый, автомобиль тронулся с места. В этот момент водитель почувствовал, что переехал через какое-то препятствие. Остановившись, он увидел лежащего под колесами полуприцепа человека. Водитель тут же вызвал «скорую» и полицию.

Прибывшие на место происшествия бригада скорой помощи начала проводить реанимационные мероприятия, однако все усилия врачей оказались напрасными — пострадавший, пожилой мужчина 70-75 лет, умер в «скорой». У него были полностью раздроблены обе ноги, сломаны ребра и т. д.

Как рассказал «Новостям-N» водитель грузовика, он не видел пешехода и остановился из-за того, что почувствовал наезд на препятствие. Свидетели трагического происшествия сообщили, что пожилой мужчина переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Он не успел перейти на «зеленый», замешкался - и в этот момент автомобиль тронулся: пешеход упал прямо под колеса.