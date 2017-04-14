В Николаеве хотели вывезти комплектующие к газотурбинным двигателям по заказу российской фирмы

14.04.17 13:47Сколько просмотров этой статьи146Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры при содействии администрации государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» предупредили попытку поставки в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, которые используются на кораблях военно-морского флота РФ, об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

Оперативники спецслужбы задержали работника предприятия и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода 3 агрегата, предназначенных для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость -124 тысячи гривен), - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники пытались вывезти сопла к форсункам (86 штук) для ГТД, а также штампы и печати, которые должны были легитимизировать перед иностранной стороной украденные комплектующие.

Попытка кражи была предпринята по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортными компаниями России, - отмечают в ведомстве.

В СБУ подчеркивают, что очередная неудачная попытка контрабанды оборудования с завода объясняется отсутствием мощностей и текущей невозможностью серийного производства и ремонта газотурбинной техники, которую до 2014 года поставлял в РФ завод «Зоря»-«Машпроект».

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела сотрудники правоохранительных органов изъяли значительное количество оборудования, комплектующие, а также чертежи и спецификации, которое завод ранее поставлял по заказу российской стороны.

Открыто уголовное производство по статье 191 УК Украины. Задержанным сообщено о подозрении. Ведутся неотложные следственные действия.

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