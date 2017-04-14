Суд арестовал главный офис Укринбанка

Арест наложен по иску ПАО Укринком.

Хозсуд Киева арестовал здание главного офиса Укринбанка в Киеве. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські новини.

Сообщается, что арест наложен 10 апреля по иску ПАО Укринком (Северодонецк Луганская область), которое считает себя правопреемником Укринбанка.

Ранее Укринком обратился в суд с иском к Фонду гарантирования вкладов о признании недействительным договора ипотеки от 8 февраля 2016.

Предметом ипотечного договора, заключенного между Фондом гарантирования и ликвидатором Укринбанка, выступает нежилой дом площадью 4 377,40 кв. м, который находится в Киеве на ул. Смирнова-Ласточкина (сейчас Вознесенский спуск), 10-А (главный офис Укринбанка).

В сентябре 2016 решением Хозсуда Киева исковые требования Укринкома были удовлетворены полностью, однако постановлением Высшего хозсуда Украины от 28 февраля была удовлетворена кассационная жалоба Фонда гарантирования вкладов, а дело направлено на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

10 апреля суд удовлетворил заявление ПАО Укринком о принятии мер к обеспечению иска и арестовал здание офиса.

Арест наложен до разрешения спора по существу.