Николаевского оппозиционера планируют судить за высказывания трехгодичной давности о бандеровцах

Данные высказывания депутата проходят лингвистическую экспертизу

13 апреля на брифинге правоохранительных органов, главный прокурор Николаевской области сообщил о том, что производство по делу депутата Игоря Дятлова так и не было начато.

Еще три года назад, в 2014 году, на то время глава областного совета, Игорь Дятлов позволил себе высказывания о том, что Николаевскую ОГА штурмуют «приезжие бандеровци»

До сих пор, по словам прокурора Николаевской области, данные высказывания депутата проходят лингвистическую экспертизу.

Главный прокурор области также сообщил, что было проведено две лингвистические экспертизы, но они не подтвердились.

Эксперты оценивают те высказывания, которые там есть. Органы прокуратуры связаны выводами экспертов – сказал Тарас Дунас.