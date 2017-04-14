Николаевского оппозиционера планируют судить за высказывания трехгодичной давности о бандеровцах

14.04.17 14:16Сколько просмотров этой статьи153Сколько комментариев этой статьи0

Данные высказывания депутата проходят лингвистическую экспертизу

13 апреля на брифинге правоохранительных органов, главный прокурор Николаевской области сообщил о том, что производство по делу депутата Игоря Дятлова так и не было начато.

Еще три года назад, в 2014 году, на то время глава областного совета, Игорь Дятлов позволил себе высказывания о том, что Николаевскую ОГА штурмуют «приезжие бандеровци»

До сих пор, по словам прокурора Николаевской области, данные высказывания депутата проходят лингвистическую экспертизу.

Главный прокурор области также сообщил, что было проведено две лингвистические экспертизы, но они не подтвердились.

Эксперты оценивают те высказывания, которые там есть. Органы прокуратуры связаны выводами экспертов – сказал Тарас Дунас.

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