В Днепре полицейские "нажились" на доверии украинки

Накануне, полицейские Днепра незаконным образом присвоили себе около 2 миллионов долларов, принадлежавших местной женщине-предпринимателю.

Об этом передают "Подробности". Так, потерпевшая накопила большую сумму денег и драгоценности. Отдала их подруге, на хранение.

"Банки лопаются, побоялась держать, потом положила деньги в ячейки. По телевизору увидела передачу, что ячейки вскрываются, и тоже стала опасаться. Пришлось положить у подруги. Это в общей сложности 1 млн 420 тыс. долл., 150 тыс. евро, и золотые мои украшения. С бриллиантами", - говорит Елена, потерпевшая.

По словам потерпевшей, когда у подруги произошла размолвка с мужем, и он уехал, прихватив с собой все ценности, женщина обратилась в полицию, там обещали помочь.

"Приехал Куцман Андрей Евгеньевич, сказал, что он по моему вопросу, и всем этим будет заниматься именно он. Он спрашивал, какая была сумма денег, какое было золото, какие были камни в этом золоте", - говорит Ирина, подруга потерпевшей.

В свою очередь, подполковник полиции успокаивал женщину, и заявил, что следствие ведется и похитителя вот-вот найдут. И его действительно нашли. Через две недели сбежавшего с деньгами мужа Ирины вместе с его братом задержали.

"Развели нас по комнатам, мне одели наручники за спину, лицом положили вниз на кухне. У меня не такие, говорит, кололись. Давай, где вы закопали деньги. Признавайся, или сейчас начнем с брата, а закончим семьей", - говорит Сергей, потерпевший.

Мужчина догадался, что это полицейские. Отдал сумку с деньгами. Правоохранители посоветовали ему исчезнуть.

"Пять пачек по соткам бросили. Это, говорят, на первое время вам будет достаточно. Забудьте о автобусах, о станциях, добирайтесь, как хотите, но чтоб вас тут не было", - говорит Сергей, потерпевший.

Три месяца мужчина был в бегах. Потом позвонил домой и узнал, что все деньги и золото полицейские присвоили. Тогда Ирина с мужем и потерпевшая - обратились в прокуратуру. Подозреваемых вычислили легко.

После этой истории полицейские стали жить на широкую ногу - купили дорогие машины и квартиры. На прошлой неделе обоих - подполковника и майора полиции - арестовали. Сейчас они в СИЗО.

В прокуратуре предупреждают, если полицейские выйдут на свободу, вернуть потерпевшим их пропавшие деньги будет крайне сложно. Кира Литвинова.