По трассе "Киев-Одесса" живодеры протащили на веревке коня (видео) На трассе "Киев-Одесса", возле Уманя, хасиды привязали лошадь веревкой к автомобилю и протянули по асфальту. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. "Гереженовка-Умань. Люди, проезжающие мимо увидели, как иномарка тянет лошадь. Когда машина остановилась, из нее вышли хасиды. Очевидцы зафиксировали нарушение на видео и вызвали полицию. Подробности событий выясняются", - говорится в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама