По трассе "Киев-Одесса" живодеры протащили на веревке коня (видео)

14.04.17 16:35Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

На трассе "Киев-Одесса", возле Уманя, хасиды привязали лошадь веревкой к автомобилю и протянули по асфальту.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Гереженовка-Умань. Люди, проезжающие мимо увидели, как иномарка тянет лошадь. Когда машина остановилась, из нее вышли хасиды. Очевидцы зафиксировали нарушение на видео и вызвали полицию. Подробности событий выясняются", - говорится в сообщении.

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