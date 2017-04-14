08.04.17 09:381310
По трассе "Киев-Одесса" живодеры протащили на веревке коня (видео)
|14.04.17 16:35
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На трассе "Киев-Одесса", возле Уманя, хасиды привязали лошадь веревкой к автомобилю и протянули по асфальту.
На трассе "Киев-Одесса", возле Уманя, хасиды привязали лошадь веревкой к автомобилю и протянули по асфальту.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Гереженовка-Умань. Люди, проезжающие мимо увидели, как иномарка тянет лошадь. Когда машина остановилась, из нее вышли хасиды. Очевидцы зафиксировали нарушение на видео и вызвали полицию. Подробности событий выясняются", - говорится в сообщении.