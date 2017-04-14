В Корабельном районе ЖЭК отключит свет в домах, если жители не «выбьют» долг из соседей

14.04.17 16:53Сколько просмотров этой статьи186Сколько комментариев этой статьи0

В Корабельном районе Николаева ЖЭК «Корабел» толкает жителей домов, которые находятся у него на балансе, на преступление — коммунальщики требуют, чтобы те «выбивали» долги за электроэнергию из соседей.

Так, вчера состоялось собрание жильцов общежитий по адресу проспект Богоявленский, 287 и 289, сообщает корреспондент Шиповника.

Ранее в редакцию Шиповника поступило обращение от жильцов этих общежитий, в котором они рассказывали о том, что работники ЖЭКа грозятся полностью отключить им свет. Причиной этому стала задолженность по оплате за электроэнергию, которую насчитали коммунальщики.

— У нас установлены общие подомовые счетчики на электроэнергию, по которым ДЕЗ «Корабел» рассчитывается с облэнерго. В то же время, указанным коммунальным предприятием в каждой квартире были установлены индивидуальные счетчики и выданы абонентские книжки за электроэнергию, по ним мы оплачиваем свои счета коммунальному предприятию, а оно, в свою очередь, рассчитывается по общему счетчику с облэнерго, — рассказали в письме жильцы.

Однако, как заявила им руководитель «ДЕЗ «Корабел» на собрании, у обоих домов есть долги и «их не волнует», как жильцы будут платить их.

А 12 апреля на подъездах домов появились объявления о том, что 14 апреля им за долги отключат электроснабжение.

— Большинство жильцов исправно платят по своим счетчикам, почему мы должны страдать из-за неплательщиков? Если коммунальное предприятие, полиция и суд ничего не могут сделать с должниками, то что можем сделать мы, простые жильцы? Тем у кого нет долгов угрожают, нас запугивают за чужие провинности.

Более того, нам не предоставили список должников и обоснование долга, и не известно — правда ли есть долг на такую сумму или эти деньги были присвоены руководством коммунального предприятия, на счета которого мы оплачиваем по счетчикам за электроэнергию, — пишут возмущенные жильцы общежитий.

Чтобы разобраться в ситуации, они решили провести собрание 13 апреля, на которое пригласили представителей власти и работников ЖЭКа.

Так, к дому №289 на собрание явился заместитель главы администрации Корабельного района Валентин Красножон, помощник главы Николаевской областной организации партии «Возрождение» Артёма Ильюка Виталий Гунько, помощник депутата городского совета Николаева от партии «Наш Край» Владислава Ентина Юрий Барк и главный инженер КП «ДЕЗ «Корабел» Александр Бучко.

Жители дома №289 предоставили результаты собственных подсчетов, согласно которым общий долг не превышает 12 тысяч гривен долга, тогда как в ЖЭКе заявили о более чем 30-тысячной задолженности. К тому же, по словам проживающих, у 100 семей есть даже переплата за электроэнергию.

Валентин Красножон предложил провести проверки через ЖЭК, благодаря чему можно будет узнать сколько денег «зависло» и где:

— Первое: чтобы узнать, где деньги «зависли», я предлагаю создать специальную комиссию, которая проверит все платежи через ЖЭК. У них есть все данные о том кто платил, а кто нет. Второе: проблема в том, что нарушается законодательство. У вас должны быть прямые договора с облэнерго. Для того, чтобы вы на них перешли, нужно провести некоторые технические изменения. По вашему общежитию еще в прошлом году департамент ЖКХ за деньги бюджета сделал проект переоборудования вашего дома, поэтому деньги собирать вам не надо. Это «техническое перевооружение» на сегодняшний день составляет около 860 000- 1 000 000 грн. Тех, кто не платил, надо заставить заплатить.

По словам Красножона, коммунальщики должны были проводить постоянный контроль за выплатами людей. Сами жильцы заявили, что руководств КП заставляет «выбивать долги» с тех, кто так и не заплатил.

— ЖЭКи получают зарплату, а выбиваем долги мы? Они заставляют нас выбивать долги, снимать показания. На каком основании мы должны просить должников заплатить? Вот прихожу я, а мне: «Ты кто такая? Я тебе что-то должен? Я у тебя в долг брал?». Если мы будем ходить по должникам и просить заплатить деньги, то получится конфликт. ЖЭК должен ходить и обрезать им свет, — рассказали жильцы дома о том, как сотрудники ЖЭКа толкали их на преступление.

Главный инженер КП «ДЕЗ «Корабел» Александр Бучко заявил, что жителям необходимо «раскинуть» долг на всех поровну, что вызвало волну возмущения среди жильцов:

— Почему мы должны платить за других? Знаете, сколько у нас пустых квартир?

— В любом случае, чтобы избежать отключения 15.04.2017, необходимо оплатить долги, либо обойти всех жильцов и разбить общее количество киловатт общедомового счетчика на каждого жильца. Разница между счетчиками (индивидуальными и домовым) составляет 40-50%, так как индивидуальные счетчики не проверены, — сообщил Бучко.

Тем не менее, жители заявили, что счётчики были официально проверены облэнерго.

Помимо того, их волновал ещё один вопрос: в ночь с 12 на 13 апреля, после внезапного заявления о долге, в домах без предупреждения выключили свет.

Главный инженер ЖЭКа сказал, что это случилось из-за того, что вечером жители включили дома слишком много электроприборов, поэтому, трехфазный автомат, установленый на счетчике, не выдержал. К тому же, этот автомат был установлен облэнерго, а не ЖЭКом.

Тем не менее, по словам жителей, когда они вызвали инженера из облэнерго, тот сказал, что трехфазный автомат установлен силами КП «ДЕЗ «Корабел» и доступа к нему нет.

В итоге, главный инженер «Корабела» уверил, что свет им 14 апреля не отключат. Жильцы решили создать инициативную группу и отправится к заместителю городского головы Мкртичу Мкртчяну для решения вопроса.

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