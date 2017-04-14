Вечерняя сводка из зоны АТО: было зафиксировано 29 обстрелов

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook поделился вечерней сводкой из зоны боевых действий на Донбассе.

"Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-террористических войск происходят вдоль всей линии разграничения. С начала суток враг 29 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины.

Трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", -отметили в пресс-центре. На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного.

С противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по защитникам Павлополя. В Широкино, Гнутово и Талаковке морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия. На Донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Поле враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По опорным пунктам вблизи Песков вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра. На Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновке. Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.