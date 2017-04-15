СБУ задержала в Одессе итальянца, укравшего 180 млн евро

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины смогли поймать итальянца, которого искал Интерпол. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Итальянец подозревается в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период с 2007-2014 годов. Сначала он был объявлен в федеральный розыск в Италии, а в сентябре 2014 года в международный по каналам Интерпола», — сказано в сообщении.

Сотрудники контрразведки СБУ получили обращение от Интерпола, после чего установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его.

Оперативники СБУ передали итальянца представителям Национальной полиции, которые задержали его по ст. 208 и ст. 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции.