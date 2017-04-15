Журналистов обстреляли во время съемок нового имения Ахметова

У поселка Плюты Киевской области с журналистами программы «Слідство.інфо» Максимом Опанасенко и Кириллом Шапарем произошел инцидент. Об этом Институту массовой информации сообщил Максим Опанасенко.

Как рассказал Опанасенко, инцидент произошел во время съемки сюжета об одном из украинских олигархов, фамилию которого он не стал оглашать. Для справки: в Плютах по соседству друг с другом расположены дома Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

Позднее стало известно, что репортеры “Слідство.Інфо” снимали новое имение Ахметова. “На самой дорогой земле в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании “Мета-Капитал”, которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот”, — отметили журналисты.

По словам Опанасенко, стреляли выше на метр-полтора машины, в которой они находились.

“Выстрелы были не со стороны, с которой снимали, а с противоположной. Стреляли метр-полтора над машиной. Но не видели, кто стрелял. По сути, там болото, и лес вокруг. Мы подозреваем, что цель была испугать, потому что увидели, где садится наш дрон, и решили по верхам стрелять”, — рассказал журналист. При этом он добавил, что они хотят вычислить самостоятельно, кто мог стрелять.

В комментарии Украинской правде Опанасенко сообщил, что журналисты решили не обращаться в полицию.

“Мы не обращались в полицию, потому что предыдущий журналистский опыт показывает, что это неэффективно. И к тому же нам надо было бы тогда там оставаться. А нам и таксисту было немного страшно там находиться”, — отметил Опанасенко.