Журналистов обстреляли во время съемок нового имения Ахметова

15.04.17 10:27Сколько просмотров этой статьи146Сколько комментариев этой статьи0

У поселка Плюты Киевской области с журналистами программы «Слідство.інфо» Максимом Опанасенко и Кириллом Шапарем произошел инцидент. Об этом Институту массовой информации сообщил Максим Опанасенко.

Как рассказал Опанасенко, инцидент произошел во время съемки сюжета об одном из украинских олигархов, фамилию которого он не стал оглашать. Для справки: в Плютах по соседству друг с другом расположены дома Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

Позднее стало известно, что репортеры “Слідство.Інфо” снимали новое имение Ахметова. “На самой дорогой земле в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании “Мета-Капитал”, которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот”, — отметили журналисты.

По словам Опанасенко, стреляли выше на метр-полтора машины, в которой они находились.

“Выстрелы были не со стороны, с которой снимали, а с противоположной. Стреляли метр-полтора над машиной. Но не видели, кто стрелял. По сути, там болото, и лес вокруг. Мы подозреваем, что цель была испугать, потому что увидели, где садится наш дрон, и решили по верхам стрелять”, — рассказал журналист. При этом он добавил, что они хотят вычислить самостоятельно, кто мог стрелять.

В комментарии Украинской правде Опанасенко сообщил, что журналисты решили не обращаться в полицию.

“Мы не обращались в полицию, потому что предыдущий журналистский опыт показывает, что это неэффективно. И к тому же нам надо было бы тогда там оставаться. А нам и таксисту было немного страшно там находиться”, — отметил Опанасенко.

hg

hggnf

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика