За сутки в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли 45 раз

15.04.17 14:19Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 45 раз. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Отмечается, что противник продолжает осуществлять провокации против сил АТО.

На Приморском направлении по морским пехотинцах в районе Водяного, били из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

"Минометы калибра 82-мм противник использовал в районе Красногоровки. Вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы крупных калибров применяли против военных в Павлополе. По бойцам в Широкино враг вел огонь из вооружения БМП, а под Гнутовим и Талаковкой морских пехотинцев обстреливал из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцевого. Опорные пункты в районе Верхнеторецкого противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а военных в Опытном – из пулеметов крупного калибра. По позициям вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщают в штабе АТО.

На Луганском направлении военных, обороняющих Крымское и Катериновку, накрывали огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Бойцов в Попасной противник обстреливал из гранатометов, а защитников Станицы Луганской – из стрелкового оружия.

За минувшие сутки четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

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