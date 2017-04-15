На Шри-Ланке под горой мусора погибли 16 человек

15.04.17 15:50Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Количество жертв может увеличиться.

Не менее 16 человек стали жертвами обрушения горы мусора на свалке столицы Шри-Ланки Коломбо. В списке погибших числятся четыре ребенка, сообщают индийские СМИ. В пятницу, 14 апреля, гора мусора высотой более 90 метров рухнула после дождей и пожара. Она разрушила около 40 домов. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы,поскольку люди до сих пор могут находиться под завалами.

Ранее местные жители просили местные власти разобрать огромную свалку, в которую каждый день добавлялись сотни тонн отходов.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 марта на свалке в Аддис-Абебе произошел оползень, который разрушил десятки жилищ. Сразу сообщалось о 46 погибших. Потом число жертв достигло 115 человек.

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