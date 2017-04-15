Полиция назвала причину масштабных пожаров в Одессе

Огонь уничтожил почти три десятка дачных домиков.

Предварительная причина возгорания дачных домиков ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи по улице Шкиперской в Одессе – поджоги. Об этом сообщает пресс-служба регионаьного управлени Нацполиции.

"Возгорания дачных домиков имели место ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи. Предварительная причина пожаров – занесение огня извне. Выездом на место происшествия установлено, что в результате первого пожара огнем были уничтожены 16 дачных домиков, а после второго возгорания – 10", – говорится в сообщении. Следователи Киевского отдела полиции проводят досудебное расследование по уголовным производствам, зарегистрированным по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.