В Алеппо смертник убил десятки человек

15.04.17 17:46Сколько просмотров этой статьи142Сколько комментариев этой статьи0

Погибли эвакуированные жители шиитских поселений Фуа и Кефрая.

Сегодня в Сирии в одном из западных районов города Алеппо прогремел взрыв рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая. В результате теракта погибли 22 человека, около 50 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Взрыв произошел в результате подрыва смертника в машине. Также отмечается, что поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении противников режима Башара Асада. Ранее правительство Сирии заключило договор с ними обэвакуации жителей окруженных поселений. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч человек.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в четырех городах Сирии началась эвакуация. Всего планируют перевезти 30 тысяч человек.

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