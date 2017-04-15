Два браконьера на Николаевщине незаконно выловили рыбы на 40 тыс грн 11 апреля Николаевский рыбоохранный патруль совместно с полицией задержал двух нарушителей правил рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства. Граждане осуществляли лов 11 сетками на реке Южный Буг (Александровское водохранилище), в районе впадения реки Бакшала в реку Южный Буг. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству, составляет почти 40 тыс грн. Изъято рыбы в количестве тарань - 452 шт., Карась - 9 шт., Судак - 2 шт., Щука - 1 шт. Составлен протокол по ч.4 ст. 85 КУоАП. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама