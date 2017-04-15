В Одесской области у бизнесмена отобрали миллион гривен

15.04.17 18:30Сколько просмотров этой статьи219Сколько комментариев этой статьи0

На мужчину напали четыре грабителя.

Сегодня утром в Овидиопольском районе Одесской области четверо грабителей избили мужчину и отобрали у него сумку, в котрой находился миллион гривен. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские проводят подворовые обходы, ищут свидетелей преступления. Решается вопрос о внесении дела в ЕРДР по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении. В свою очередь издание Думская со ссылкой на собственные источники сообщает, что нападению подвергся местный предприниматель.

Злоумышленники сработали по наводке. Мужчина вышел из дома с сумкой. Его поджидали четверо неизвестных – дали по голове и забрали сумку, а после уехали на такси, – пишет издание. Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе у жителя Львова двое неизвестных отняли рюкзак, в котором находилось 750 тысяч гривен.

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