В Николаеве вандалы испохабили подземный переход в парке "Победа"

В подземном переходе, ведущем к парку «Победа» неизвестные сделали граффити с политическим подтекстом, испохабив при этом любовно окрашенные стены

Как передает корреспондент портала БлиNКом, в этом переходе неизвестные черной краской написали: «Пацаны! Шоколад виноват», а рядом разместили трафаретное изображение человека, похожего на всем известную личность государственного масштаба.

Добавим, мрачные стены этого подземного перехода заиграли яркими красками в июле 2015 года — тогда, как писали НикВести, власть поддержала творческую инициативу активистов, чьими руками этот переход был преображен. Его стены украсили пестрые рисунки и жизнеутверждающие надписи :Вера», «Любовь», «Молодость», «Радость» и другие.