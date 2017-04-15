08.04.17 09:381310
В Николаеве вандалы испохабили подземный переход в парке "Победа"
|15.04.17 20:19
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В подземном переходе, ведущем к парку «Победа» неизвестные сделали граффити с политическим подтекстом, испохабив при этом любовно окрашенные стены
В подземном переходе, ведущем к парку «Победа» неизвестные сделали граффити с политическим подтекстом, испохабив при этом любовно окрашенные стены
Как передает корреспондент портала БлиNКом, в этом переходе неизвестные черной краской написали: «Пацаны! Шоколад виноват», а рядом разместили трафаретное изображение человека, похожего на всем известную личность государственного масштаба.
Добавим, мрачные стены этого подземного перехода заиграли яркими красками в июле 2015 года — тогда, как писали НикВести, власть поддержала творческую инициативу активистов, чьими руками этот переход был преображен. Его стены украсили пестрые рисунки и жизнеутверждающие надписи :Вера», «Любовь», «Молодость», «Радость» и другие.