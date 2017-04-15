В центре защиты животных на содержание одной собаки-дворняги выделили 2 тыс. грн.

Депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития Николаевского городского совета представили программу КП «Центра защиты животных».

Об этом на своей странице в сети «Facebook" сообщил депутат фракции «Оппозиционный блок» Николаевского горсовета Павел Зоткин.

«Новое руководство КП просчитало стоимость "обслуживания" в КП одного животного. Это около двух тысяч гривен. Основной месседж программы, что при той запущенности ситуации с беспризорными животными, которая сложилась в городе, ничего, кроме как выделить дополнительно порядка 2,9 млн на дополнительный отлов и вакцинацию (при выделенных 3,6 млн), а также выделить порядка 2,3 млн на строительство дополнительных 120 вольеров для временного содержания животных городу не остается», - написал Павел Зоткин.

Кроме этого, оппозиционер отметил, что новый менеджмент КП, с целью максимально эффективного использования возможностей предприятия, предлагает создать приют для животных на тысячу мест, стоимость которого пока не просчитывалась. В связи с вышеизложенным, программа не предполагает в обозримом будущем решения вопроса бродячих животных.

Депутат обратился к коллегам из социальной комиссии, а также из комиссии ЖКХ для будущего оптимального принятия решения по данному вопросу.