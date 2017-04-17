В Николаеве на Пасху произошла массовая драка (видео)

17.04.17 08:21Сколько просмотров этой статьи142Сколько комментариев этой статьи0

Вечером центре Николаева, на пересечении улиц Адмиральской и Соборной (Советской) произошла массовая драка, в которой с обеих сторон участвовало около 20 человек.

Драка вспыхнула примерно 20.15. Вначале возникла словесная перепалка между двумя компаниями молодых людей. Вскоре ссора переросла в драку. Над площадью стоял крик, вопли, досталось не только участникам потасовки, но и припаркованным автомобилям. В какой-то момент эпицентр драки переместился на проезжую часть ул. Адмиральской.

Первым на драку среагировал патруль Национальной гвардии, который возглавлял майор Воробей. Прибежавшие на место происшествия двое нацгвардейцев приложили все усилия, чтобы не дать схватке разрастись и не допустить кровопролития.

Вскоре к двум патрульным прибыли на помощь еще два патруля, а затем подъехал и УАЗ Нацгвардии. Увидев, что к правоохранителям прибывает подкрепление, участники потасовки разбежались в разные стороны. Оставшиеся заявили, что никаких претензий друг к другу не имеют. Заявление о нападении или причинении телесных повреждений также никто писать не захотел.

Как сообщили «Новостям-N» свидетели происшествия, причиной конфликта якобы стали две конкурирующие между собой кофе-будки, стоящие в этом месте.

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