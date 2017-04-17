Жители Вьетнамской деревни взяли в заложники десятки полицейских

17.04.17 08:55Сколько просмотров этой статьи140Сколько комментариев этой статьи0

В субботу произошли столкновения недовольных активистов с местными властями, были арестованы четыре человека.

Жители вьетнамской деревни недалеко от Ханоя захватили в заложники по меньшей мере 32 полицейских в результате земельного конфликта.

Местные жители утверждают, что их земля была нелегально экспроприирована и продана телекоммуникационной компанией, которой владеет вьетнамская армия.

В субботу произошли столкновения недовольных активистов с местными властями, были арестованы четыре человека. Поздно вечером жители захватили полицейских в заложники. По словам одного из активистов, они не будут освобождены, пока в ситуацию не вмешается правительство.

"Люди огородили свои деревни. Никто не может попасть в них и выйти оттуда. Полиция также оцепила район, преграждая доступ журналистам. Ситуация напряженная", - цитирует его агентство Франс пресс.

Конфликты из-за прав на землю случаются во Вьетнаме регулярно: влиятельные люди страны, а также крупные компании часто заявляют претензии на какие-либо территории, отмечает агентство.

Похожие новости

23.02.17 20:15Земельный суд Австрии отказался арестовывать Фирташа

08.05.16 10:37В Николаеве за ограбление "ювелирки" задержали полицейских

08.08.15 21:32В Мали в заложниках оказались 4 украинца, один погиб – МИД

11.12.14 19:28Люди губернатора заставляют проводить откаты и дерибанить имущество предприятия, - директор КП «Николаевоблтеплоэнерго»

20.03.14 09:58В Крыму освобождены все украинские заложники

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика