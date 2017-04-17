На Пасху прихожанин снес врата храма В селе Троицкое Новоодесского района в шесть утра мужчина вышиб двери церкви, чтобы поставь свечку. Прихожанам показалось, что мужчина выглядел невменяемым, поэтому вызвали полицию. А стражи правопорядка обратились к медикам, которые увезли его в больницу. Об этом происшествии на Пасху рассказали в отеле коммуникации Главного управления Национальной полиции Николаевской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама