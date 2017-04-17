08.04.17 09:381310
На Пасху прихожанин снес врата храма
|17.04.17 09:12
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В селе Троицкое Новоодесского района в шесть утра мужчина вышиб двери церкви, чтобы поставь свечку.
В селе Троицкое Новоодесского района в шесть утра мужчина вышиб двери церкви, чтобы поставь свечку.
Прихожанам показалось, что мужчина выглядел невменяемым, поэтому вызвали полицию. А стражи правопорядка обратились к медикам, которые увезли его в больницу. Об этом происшествии на Пасху рассказали в отеле коммуникации Главного управления Национальной полиции Николаевской области.