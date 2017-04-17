Самолет "Ан-26" обокрали в Хмельницком аэропорту

На территории Хмельницкого аэропорта обокрали самолет "АН-26".

Оборудование с самолета похитили на территории недействующего аэропорта вблизи Хмельницкого. Сообщили в СК ГУ НП в Хмельницкой обл. В ночь на 15 апреля вблизи с.Ружичанка Хмельницкого района, на территории Хмельницкого аэропорта произошла кража.

"Неустановленные лица, путем повреждения двери, проникли в самолет "АН-26", откуда похитили 4 блока управления самолетом", - сообщают в облполиции. Правоохранители устанавливают стоимость похищенного имущества и обстоятельства преступления.