08.04.17 09:381310
Страшная ж/д авария во Львове: столкнулись три поезда
|17.04.17 11:20
|159
|0
Во Львове сегодня, 17 апреля, произошло масштабное столкновение поездов на местной ж/д станции. Пишет «Сегодня».
Во Львове сегодня, 17 апреля, произошло масштабное столкновение поездов на местной ж/д станции. Пишет «Сегодня».
Пренебрежение элементарными правилами ПДД привело к аварийной ситуации на железной дороге: столкнулись грузовой поезд, маневровый электровоз и тепловоз.
По предварительным данным, ДТП произошло по вине машиниста грузового поезда - он пытался проскочить на красный свет.
Инцидент произошел 17 апреля в 04.40 во втором парке железнодорожной станции "Львов". К счастью, обошлось без жертв, однако 8 грузовых вагонов и колесная пара электровоза сошли с рельсов. Саша Енина.