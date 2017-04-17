Страшная ж/д авария во Львове: столкнулись три поезда Во Львове сегодня, 17 апреля, произошло масштабное столкновение поездов на местной ж/д станции. Пишет «Сегодня». Пренебрежение элементарными правилами ПДД привело к аварийной ситуации на железной дороге: столкнулись грузовой поезд, маневровый электровоз и тепловоз. По предварительным данным, ДТП произошло по вине машиниста грузового поезда - он пытался проскочить на красный свет. Инцидент произошел 17 апреля в 04.40 во втором парке железнодорожной станции "Львов". К счастью, обошлось без жертв, однако 8 грузовых вагонов и колесная пара электровоза сошли с рельсов. Саша Енина. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама